Erasmus+ 2026 | infoday per orientarsi nella candidatura In agenda gli appuntamenti per Scuola ed Educazione degli Adulti a cura di INDIRE

È ufficialmente aperta la stagione Erasmus+ 2026. La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte per il prossimo anno, rendendo disponibile la Guida al Programma e i moduli di candidatura in formato webform per tutte le Azioni previste. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Erasmus+, online il bando 2026 da 5,2 miliardi di euro: novità "Partenariati europei per lo sviluppo della scuola". Tutte le scadenze - Con la pubblicazione della nuova call Erasmus+ 2026, arrivano importanti opportunità per le istituzioni scolastiche che intendono partecipare ai programmi europei di mobilità, cooperazione e ...

Bando Erasmus+ 2026 Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Accreditamento Erasmus nel campo dell'istruzione e formazione professionale, dell ... - Erasmus+ è il programma dell'Unione europea nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-