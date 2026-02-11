Il primo giorno di test in Bahrain si conclude con buone sensazioni per la Ferrari. Leclerc ha detto di aver avuto

Si chiude con il 3° tempo per Charles Leclerc e il 7° per Lewis Hamilton il Day-1 dei test di Formula 1 in Bahrain per la Ferrari. Il monegasco e il britannico si sono alternati con la SF-26 nel corso della giornata a Sakhir, con il numero 44 che ha fermato il cronometro sull’1.36.433 nel corso nella mattinata e il numero 16 che ha invece stampato un 1.35.190 nella sessione pomeridiana. Così Leclerc dopo la prima giornata: "Le sensazioni sono state piuttosto diverse rispetto a Barcellona, dato che qui le condizioni sono molto differenti, ma è proprio quello di cui abbiamo bisogno: fare esperienza su un’altra pista e capire come si comporta la vettura in scenari diversi”, ha sottolineato il pilota Ferrari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc: "Ferrari, dati incoraggianti". Hamilton: "Vedo un team concentrato"

A Fiorano, la Ferrari ha presentato la nuova monoposto SF-26 in preparazione al Mondiale di Formula 1 2026.

Presentata a Fiorano, la Ferrari SF-26 segna il ritorno della Casa di Maranello nel Campionato 2026.

