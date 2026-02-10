Lavori di Acquedotto Pugliese | interruzione idrica in diverse strade

Questa mattina, in alcune strade di Oria, l’acqua è stata interrotta. Acquedotto Pugliese sta lavorando per migliorare il servizio e ha avvisato i residenti. La zona è senza acqua da diverse ore, e ancora non si conosce con precisione quando tornerà tutto alla normalità. La gente si muove con difficoltà, soprattutto chi ha bisogno di acqua per le faccende quotidiane.

ORIA - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Oria. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere idriche. Per consentirne l'esecuzione, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nell'abitato di il 13 febbraio 2026. L'interruzione riguarderà: via Giacinto d'Oria, via Martiri Idruntini, via Bandello e vie limitrofe. La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

