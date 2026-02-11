Lecce il cantiere in viale Lo Re è terminato | pronta la piazzetta ora verde e arredo

Il cantiere in viale Lo Re a Lecce si è finalmente concluso. La piazzetta è stata completata e ora si presenta come un’area verde, con arredi nuovi di zecca. Se tutto procede come previsto, entro il 15 febbraio sarà ufficialmente aperta al pubblico, senza altri ritardi.

Il countdown è ormai agli sgoccioli. Salvo ulteriori imprevisti tecnici o meteorologici, il prossimo 15 febbraio segnerà la parola fine sul lungo cantiere di Viale Lo Re. Un intervento massiccio, iniziato lo scorso 13 novembre, che pur avendo accumulato qualche inevitabile ritardo sulla tabella di marcia originale, si avvia verso una conclusione che promette di cambiare il volto di uno degli accessi storici al cuore di Lecce. Un intervento finanziato dal Pnrr e che rientra nel pacchetto della riqualificazione dei viali storici della città (stanziati tre milioni e mezzo). Il progetto opera una vera e propria operazione nostalgia: il viale abbandona la veste urbanistica degli ultimi decenni per riabbracciare - almeno in parte - la fisionomia degli anni Sessanta, un'epoca in cui la spazialità pedonale prevaleva sulla densità delle auto in sosta.

