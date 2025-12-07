Area del Duomo l' attesa è finita | il cantiere è terminato riaperta la circolazione
L’attesa è finita. L’area antistante al duomo di Bondeno torna ad essere aperta alla circolazione, dopo un cantiere durato alcuni mesi, che ha restituito però decoro ad una delle zone più caratteristiche della città. La mattina di sabato 6, dunque, l’area si è potuta ripresentare agli occhi dei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
