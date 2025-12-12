Giugliano al via il cantiere per la nuova piazzetta di San Pio X | Un dono per la comunità

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova piazzetta di San Pio X a Giugliano, un intervento volto a migliorare gli spazi pubblici e valorizzare il quartiere. La riqualificazione dell’area antistante la chiesa rappresenta un importante investimento per la comunità, che potrà beneficiare di un luogo più accogliente e funzionale.

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione dell'area antistante la Chiesa di San Pio X a Giugliano. Una nuova piazzetta che arriverà a breve tra via Innamorati e via Vastarella. Lì dove c'era un terreno privato circondato da un muro, nei prossimi mesi sorgerà uno spazio pubblico con aiuole e panchine.

