Leao si riprende il Milan | titolare a Pisa per il record di gol e la svolta scudetto

Il Milan si affida di nuovo a Rafa Leao. Dopo un periodo di attesa, il portoghese torna in campo come titolare contro il Pisa, pronto a conquistare gol importanti e spingere la squadra verso il sogno scudetto. La sua presenza può fare la differenza in questa fase cruciale del campionato.

Il Milan si prepara a ritrovare il suo riferimento offensivo più atteso. Dopo una gestione oculata e un pizzico di fortuna nel calendario, Rafa Leao è pronto a riprendersi una maglia da titolare nella sfida di venerdì sera contro il Pisa. Il numero 10 rossonero, rimasto a guardare per l’intera gara contro il Bologna per scelta tecnica di Massimiliano Allegri e poi “fermato” dallo slittamento del turno casalingo, causa cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali a San Siro, ha sfruttato gli ultimi otto giorni per smaltire i piccoli fastidi fisici e ritrovare la condizione ideale. Secondo quanto filtra da Milanello, il portoghese si allena stabilmente in gruppo da 48 ore e l’umore mostrato anche sui canali social conferma il pieno recupero. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Leao si allena a Milanello e si prepara per la partita contro il Pisa.

Leao tiene a galla il Milan, Colombo illude il Genoa: partita pazza a San Siro, Allegri scivola a -3 dall’InterLeao risponde a Colombo e tiene a galla il Milan, il Genoa si illude e poi butta via i 3 punti con il rigore sbagliato da Stanciu nel recupero: partita pazza a San Siro, Allegri scivola a -3 ... fanpage.it

Milan, le ultime verso il Pisa: Leao in ripresa, Pulisic lavora ancora a parteTutto ok per Rafa, l’esterno Usa atteso in gruppo poi valuterà Allegri. Saelemaekers torna contro il Como ... msn.com

«LEÃO CERCA LA LODE! DOPO LA PAUSA OLIMPICA IL MILAN RITROVA IL SUO NUMERO 10: CONTRO IL PISA CACCIA AL 30° GOL VITTORIA!» #Leao #Milan #PisaMilan #Allegri #SerieA #Gazzetta x.com

Chi parte per Pisa Settimana intensa a Milanello. Tra rientri sperati e cautela necessaria, ecco il punto della situazione sulla rosa a disposizione di Mister Allegri per la trasferta di venerdì. Leao e Pulisic: Segnali positivi • Rafael Leao: Il portoghese h - facebook.com facebook