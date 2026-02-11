Leao si riprende il Milan | titolare a Pisa per il record di gol e la svolta scudetto

Il Milan si affida di nuovo a Rafa Leao. Dopo un periodo di attesa, il portoghese torna in campo come titolare contro il Pisa, pronto a conquistare gol importanti e spingere la squadra verso il sogno scudetto. La sua presenza può fare la differenza in questa fase cruciale del campionato.

Il Milan si prepara a ritrovare il suo riferimento offensivo più atteso. Dopo una gestione oculata e un pizzico di fortuna nel calendario, Rafa Leao è pronto a riprendersi una maglia da titolare nella sfida di venerdì sera contro il Pisa. Il numero 10 rossonero, rimasto a guardare per l’intera gara contro il Bologna per scelta tecnica di Massimiliano Allegri e poi “fermato” dallo slittamento del turno casalingo, causa cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali a San Siro, ha sfruttato gli ultimi otto giorni per smaltire i piccoli fastidi fisici e ritrovare la condizione ideale. Secondo quanto filtra da Milanello, il portoghese si allena stabilmente in gruppo da 48 ore e l’umore mostrato anche sui canali social conferma il pieno recupero. 🔗 Leggi su Milanzone.it

