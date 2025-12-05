Gol Zaccagni? Scudetto Milan e quante critiche a Leao | le reazioni social a Lazio-Milan
La Lazio batte (ed elimina) il Milan 1-0 all’Olimpico. In Coppa Italia decide la rete nel secondo tempo di Zaccagni. Ai quarti la squadra di Sarri troverà il Bologna di Vincenzo Italiano reduce dalla vittoria all’ultimo minuto contro il Parma e sui social i tifosi impazziscono così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: gol di Zaccagni, biancocelesti ai quarti contro il Bologna Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atalanta-genoa-napoli-cagliari-inter-venezia-bologna-parma-lazio-mila - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia, Milan eliminato! Un gol di Zaccagni fa volare la Lazio ai quarti - La Lazio si prende la rivincita sul Milan dopo la sconfitta in campionato e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. Come scrive tuttonapoli.net
La Lazio si vendica: batte il Milan 1-0 con Zaccagni e vola ai quarti col Bologna - La Lazio si vendica della sconfitta di sabato sera a San Siro, batte il Milan di misura con un gol di capitan Zaccagni e vola ai quarti di finale della coppa Italia. Si legge su rainews.it
In Coppa Italia rivincita Lazio contro il Milan, 1-0 firmato Zaccagni - ROMA (ITALPRESS) – La Lazio vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Come scrive msn.com
Zaccagni elimina il Milan: rivincita Lazio! Sarri batte Allegri e vola ai quarti di Coppa Italia - Il numero 10 dei biancocelesti stende i rossoneri, firmando il gol del vantaggio definitivo della squadra di Sarri ... Lo riporta tuttosport.com
Lazio-Milan di Coppa Italia, il risultato 1-0: decide il gol di Zaccagni biancocelesti ai quarti - Partita molto combattuta con la squadra di Sarri che prevale nel primo tempo ma che rischia più volte nella ripresa prima di segnare il gol decisivo. Lo riporta msn.com
La Lazio si vendica subito del Milan: Zaccagni segna e porta Sarri ai quarti di Coppa Italia - La Lazio batte il Milan all’Olimpico grazie ad un gol di Mattia Zaccagni e vola ai quarti di Coppa Italia. Segnala fanpage.it