Da Pajola a Niang | la Virtus ha l’anima azzurra Hackett | Ora siamo una squadra intrigante

La vittoria al PalaTaliercio ha evidenziato la forza del gruppo Virtus, rafforzando il suo carattere e coesione. Con giocatori come Pajola e Niang, la squadra mostra un'anima azzurra, mentre l'allenatore Hackett sottolinea come il team sia ora più intrigante e compatto. Questa reazione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita, confermando la solidità e il valore della formazione bianconera.

Vincere al PalaTaliercio, alla fine, ha avuto un valore doppio. La reazione ha dato ulteriore prova dello spessore del gruppo bianconero. Poi, battere la Reyer ha significato blindare quel primo posto, che sarebbe diventato secondo, in caso di ko, alla luce dell’esclusione dal campionato di Trapani. Virtus che si prepara alla trasferta più lunga – giovedì si gioca a Dubai – con la certezza di non avere Aliou Diarra e i dubbi legati invece alle condizioni di Luca Vildoza e Alen Smailagic, che sono rimasti fuori a Mestre. Le certezze, in particolare, sono legate alla solidità del gruppo. Che non significa che la Virtus debba vincere tutte le partite – tanto in serie A quanto in Eurolega ne ha perse –, ma che i ragazzi di Dusko Ivanovic non danno mai nulla di scontato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

