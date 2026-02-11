Le tele di Jacopo Tintoretto sulla Genesi eccezionalmente riunite alle Gallerie dell’Accademia | VIDEO

Alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, le tele di Jacopo Tintoretto sulla Genesi sono state riunite per la prima volta dopo oltre due secoli. Le opere, che raccontano le storie della Bibbia, tornano in mostra in un’occasione unica, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare un ciclo completo di uno dei maestri del Rinascimento veneziano.

A oltre due secoli dallo smembramento del ciclo, le tele dipinte da Jacopo Tintoretto con le Storie della Genesi tornano oggi eccezionalmente riunite alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, in occasione della mostra Tintoretto racconta la Genesi. Ricerca, analisi e restauro, curata da Roberta.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

