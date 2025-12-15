Riparbella | cavalletti tele e colori in dono alle scuole

Un gesto di solidarietà arricchisce le scuole di Riparbella: oltre 40 cavalletti, tele e colori sono stati donati alle classi delle scuole primarie, secondarie e materne. Un'iniziativa che mira a stimolare la creatività degli studenti e a supportare il percorso educativo attraverso l'arte.

© Pisatoday.it - Riparbella: cavalletti, tele e colori in dono alle scuole Oltre 40 cavalletti, tele e colori in dono alle classi delle scuole primarie, secondarie e della materna di Riparbella. E' il regalo che è stato consegnato ieri mattina 14 dicembre dai volontari della Proloco, frutto della raccolta fondi realizzata durante l'Estemporanea di pittura che ha animato.