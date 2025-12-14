False patenti e permessi di soggiorno l' ufficiale dell' Arma in aula ricostruisce la genesi dell' indagine

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In aula, un ufficiale dell'Arma ricostruisce l'origine dell'indagine su false patenti e permessi di soggiorno. L'attività investigativa è partita dalla denuncia del titolare di una scuola guida, che aveva scoperto l'uso illecito del nome della sua attività per la vendita di patenti, spesso a cittadini stranieri.

false patenti e permessi di soggiorno l ufficiale dell arma in aula ricostruisce la genesi dell indagine

© Casertanews.it - False patenti e permessi di soggiorno, l'ufficiale dell'Arma in aula ricostruisce la genesi dell'indagine

“L’attività investigativa è nata grazie alla denuncia del titolare della scuola guida che aveva scoperto come il nome della sua autoscuola venisse utilizzato a sua insaputa per vendere patenti specialmente a cittadini stranieri”. Sono le dichiarazioni resa dal maresciallo dell’Arma che si è. Casertanews.it

False patenti e permessi di soggiorno, l'ufficiale dell'Arma in aula ricostruisce la genesi dell'indagine - “L’attività investigativa è nata grazie alla denuncia del titolare della scuola guida che aveva scoperto come il nome della sua autoscuola venisse utilizzato a sua insaputa per vendere patenti ... casertanews.it

False paternità per favorire permessi di soggiorno, 3 arresti - Per questo tre persone sono state arrestate dai poliziotti del commissariato Viminale, coordinati dalla Procura. ansa.it