In aula, un ufficiale dell'Arma ricostruisce l'origine dell'indagine su false patenti e permessi di soggiorno. L'attività investigativa è partita dalla denuncia del titolare di una scuola guida, che aveva scoperto l'uso illecito del nome della sua attività per la vendita di patenti, spesso a cittadini stranieri.

© Casertanews.it - False patenti e permessi di soggiorno, l'ufficiale dell'Arma in aula ricostruisce la genesi dell'indagine

“L’attività investigativa è nata grazie alla denuncia del titolare della scuola guida che aveva scoperto come il nome della sua autoscuola venisse utilizzato a sua insaputa per vendere patenti specialmente a cittadini stranieri”. Sono le dichiarazioni resa dal maresciallo dell’Arma che si è. Casertanews.it

False patenti e permessi di soggiorno, l'ufficiale dell'Arma in aula ricostruisce la genesi dell'indagine - “L’attività investigativa è nata grazie alla denuncia del titolare della scuola guida che aveva scoperto come il nome della sua autoscuola venisse utilizzato a sua insaputa per vendere patenti ... casertanews.it

False paternità per favorire permessi di soggiorno, 3 arresti - Per questo tre persone sono state arrestate dai poliziotti del commissariato Viminale, coordinati dalla Procura. ansa.it

Alla guida con patente sospesa fornisce generalità false: 42enne arrestato x.com

Operazione ad “alto impatto” dei carabinieri: cinque persone nei guai anche per droga e guida in stato di ebbrezza. Ritirate quattro patenti - facebook.com facebook