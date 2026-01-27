Paris Haute Couture | i beauty look delle star ospiti in front row

La settimana dell'Haute Couture a Parigi mette in mostra anche i beauty look delle star in front row. Tra acconciature e make-up, si evidenziano tendenze e stili che riflettono l’eleganza dell’evento, offrendo spunti per chi desidera aggiornare il proprio look o semplicemente osservare le ultime novità nel mondo della moda e della bellezza.

A Parigi è la settimana dell'Haute Couture e lo spettacolo va in scena anche in front row, tra acconciature e make-up che non passano inosservati. Tutti i look che ci sono piaciuti di più, giorno dopo giorno. +++dropcap I beauty look delle ospiti vip alla Paris Haute Couture Spring-Summer 2026 fanno parlare almeno quanto i capi in passerella. Dal 26 al 29 gennaio la Capitale francese vede sfilare alcuni tra i più importanti brand di moda, ma sotto i riflettori ci sono innanzitutto loro, le celeb, che in front row danno sempre vita a un vero e proprio evento nell'evento con le loro scelte in fatto di capelli e make-up: seguiranno le tendenze o punteranno su qualcosa di inatteso? 🔗 Leggi su Vanityfair.it

