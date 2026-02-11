' Le radici hanno fame' apertura della mostra di Matteo Venturini

Da venerdì 13 alle 18 e fino a domenica 22, la Stanza di Lucrezia a Ferrara ospita la mostra ‘Le radici hanno fame’ di Matteo Venturini. L’artista presenta le sue ultime opere, invitando i visitatori a riflettere sulle radici e sui legami con il territorio. L’esposizione è aperta a tutti e si preannuncia un appuntamento da non perdere per gli appassionati di arte contemporanea.

Da venerdì 13 (ore 18) a domenica 22, presso la Stanza di Lucrezia di Ferrara, si terrà l'esposizione della mostra 'Le radici hanno fame', di Matteo Venturini.

