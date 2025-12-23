In questa riflessione sulle radici di Roberto Benigni, si ripercorrono le esperienze della famiglia, tra il ritorno del padre dal lager, la povertà e la fame. La narrazione si concentra anche sui ricordi affettuosi della madre, descritta come una donna di grande bellezza e umanità. L’episodio si inserisce in un contesto culturale che include anche il dipinto di Piero della Francesca, protagonista di una serata televisiva.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – “La Madonna del Parto è talmente bella, talmente umana che sembra quasi atea”: dietro le spalle il dipinto di Piero appare e campeggia per una volta sul piccolo schermo, nella prima serata della Nove. E Roberto Benigni si emoziona ancora nel racconto che mescola la sua fede con la sua aretinità. “Sono nato a Castiglion Fiorentino, un posto bellino, memorabile” sussurra, spazzando via in un secondo il rimpianto di non averlo sentito gridare il nome del suo paese nella notte degli Oscar. Quando sembrava che il suo panorama di vita iniziasse e finisse a Vergaio, invece che nei campi di Castiglioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le radici di Roberto Benigni. Il ritorno del padre dal lager, la povertà, la fame: “La mì mamma? Era così bella”

Leggi anche: Per Roberto Benigni e la moglie Nicoletta la vita ora è meno bella. Esaurita la miniera d’oro dei film, nell’ultimo anno non si sono distribuiti guadagni

Leggi anche: “Mi sono innamorato di Pietro”: la confessione di Roberto Benigni alla vigilia del nuovo programma su Rai 1

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Roberto Benigni da Fazio decanta e imita la Madonna del Parto. Mia mamma era incinta di me e ci andò a piedi.

Roberto Benigni da Fazio decanta e imita la Madonna del Parto. "Mia mamma era incinta di me e ci andò a piedi" - L'attore e regista sulla devozione di Isolina tra cocomeri e anatroccoli. corrierediarezzo.it