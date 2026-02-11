le gaffe olimpioniche di paolo petrecca finiscono pure sul new york times

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha fatto alcune gaffe che sono finite sul New York Times. Gli errori di Petrecca, che si sono verificati in diretta, hanno attirato l’attenzione anche fuori dall’Italia, in un momento già complicato per l’evento.

. Gli errori compiuti dal direttore di Rai sport, durante la diretta della cerimonia di apertura delle olimpiadi Milano Cortina 2026, hanno superato i confini italiani, già peraltro parecchio agitati. Il quotidiano statunitense ha messo in fila le gaffe di Petrecca in questo modo: “Ha aperto la trasmissione di tre ore e mezza chiamando San Siro, storico stadio milanese con una storia secolare, Stadio Olimpico; ha descritto Kirsty Coventry, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, come la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella; non ha riconosciuto due tedofori della nazionale femminile italiana di pallavolo e non è riuscito a distinguere la diva pop americana Mariah Carey da un’attrice italiana molto più giovane ( Matilda De Angelis, nd r)”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le gaffe “olimp(ion)iche” di Paolo Petrecca finiscono pure sul New York Times

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026, il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha fatto alcune gaffe che hanno attirato l'attenzione.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, il commentatore di Rai Sport ha sbagliato più volte, attirando l'attenzione di molti sui social e sui giornali internazionali.

