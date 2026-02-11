Le gare di oggi | SuperG maschile in testa Von Allmen Franzoni è sesto Paris cade ma non si fa male Poi il biathlon femminile 

Oggi le gare di sci alpino sono cominciate con il SuperG maschile. Von Allmen è in testa, mentre Franzoni si piazza sesto. Durante la discesa, Paris cade, ma fortunatamente non si fa male. Dopo lo sci alpino, tocca al biathlon femminile. Gli azzurri del doppio nello slittino si preparano a scendere in pista, sperando in una buona prestazione e, perché no, in una medaglia.

Prende subito due intraversate e paga quasi 6 decimi al primo intermedio. Prova a stringere le curve per recuperare qualcosa, ma chiude a 2"09. Adesso l'ultimo azzurro in gara, Mattia Casse. Franjo von Allmen (Svi) 1'25"32Ryan Cochran-Siegle (Usa) 1'25"45 (+0"13)Marco Odermatt (Svi) 1'25"60 (+0"28)Nils Allegre (Fra) 1'25"63 (+0"31)Raphael Haaser (Aut) 1'25"89 (+0"57)Giovanni Franzoni (Ita) 1'25"95 (+0"63)Vincent Kriechmayr (Aut) 1'26"10 (+0"78)Fredrik Moeller (Nor) 1'26"12 (+0"80)Stefan Rogentin (Svi) 1'26"14 (+0"82)Alexis Monney (Svi) 1'26"22 (+0"90)Christof Innerhofer (Ita) 1'26"50 (+1"18)James Crawford (Can) 1'26"85 (+1"53)Jan Zabystran (Cze) 1'26"87 (+1"55)Stefan Babinsky (Aut) 1'27"04 (+1"72)DNF: Dominik Paris (Ita) Ora gli austriaci Kriechmayr con il 15, poi la pausa e Schwarz, prima di Paris Niente di grave per lui, ma esce di scena dopo sei porte con uno sgancio degli attacchi improvviso, al termine di una curva. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

