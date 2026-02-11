Le gare di oggi | SuperG maschile in testa Cochran-Siegle Franzoni e Paris a caccia di una medaglia poi il biathlon femminile

Oggi le gare di sci alpino continuano con il SuperG maschile. Cochran-Siegle si presenta come il favorito, ma Franzoni e Paris sono pronti a lottare per una medaglia. Nel biathlon femminile, le atlete italiane sperano di salire sul podio, mentre nello slittino gli azzurri del doppio affrontano le prove. La giornata promette emozioni e battaglie per i podi italiani.

Anche alle spalle di Cochran-Siegle Passa davanti di 4 centesimi al primo intermedio, ma di sei decimi in ritardo al secondo, taglia tutte le curve per cercare la rimonta, ma è dietro di 63 centesimi, quinto. E ora Odermatt, grande deluso della discesa libera. Dopo il quarto posto in combinata a squadre, l'austriaco rispetto a Von Allmen perde terreno in tutti i settori, rimontando nel finale. Parte ora Giovanni Franzoni. Passa con 19 centesimi al secondo intermedio, ma cede qualcosa nel terzo segmento con due sbavature: chiude comunque primo. Ora Haaser, poi Franzoni. Lo svizzero si piazza davanti a Innerhofer.

