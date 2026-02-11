Oggi le gare di sci alpino e biathlon hanno riempito di emozioni gli appassionati italiani. In SuperG maschile, Von Allmen si posiziona in testa, mentre Franzoni si mantiene sesto. A breve toccherà a Paris, che punta a migliorare il risultato. Nel frattempo, gli azzurri del doppio nello slittino sono già in pista, pronti a dare il massimo. Le speranze di medaglia sono ancora vive per tutta la squadra.

Ora gli austriaci Kriechmayr con il 15, poi la pausa e Schwarz, prima di Paris Niente di grave per lui, ma esce di scena dopo sei porte con uno sgancio degli attacchi improvviso, al termine di una curva. Per l'Italia c'è ancjora Mattia Casse con il pettorale 17. Adesso tocca a Dominik Paris. Anche alle spalle di Cochran-Siegle Passa davanti di 4 centesimi al primo intermedio, ma di sei decimi in ritardo al secondo, taglia tutte le curve per cercare la rimonta, ma è dietro di 63 centesimi, quinto. E ora Odermatt, grande deluso della discesa libera. Dopo il quarto posto in combinata a squadre, l'austriaco rispetto a Von Allmen perde terreno in tutti i settori, rimontando nel finale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Le gare di oggi: SuperG maschile, in testa Von Allmen, Franzoni è sesto. A breve tocca a Paris, poi il biathlon femminile

Oggi le gare di sci alpino continuano con il SuperG maschile.

Questa mattina a Pechino, Franjo von Allmen ha dominato la discesa SuperG maschile, portandosi in testa e puntando al suo terzo oro olimpico.

