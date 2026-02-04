Giovanni Franzoni alle spalle di Cochran-Siegle nella prima prova olimpica di discesa Buone risposte per Paris

Da oasport.it

Questa mattina sulla Stelvio è partita ufficialmente la prima prova cronometrata di discesa, aprendo le competizioni olimpiche di Milano-Cortina 2026. Giovanni Franzoni si è piazzato subito alle spalle di Cochran-Siegle, dimostrando di avere passo e sicurezza sulla neve. Gli atleti sono già in azione, pronti a sfidarsi nelle prossime prove prima delle gare ufficiali.

La Stelvio ha finalmente aperto i battenti per le settimane olimpiche. Per gli uomini-jet sono già cominciate le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, visto che si è tenuta la prima prova cronometrata della discesa libera. Una giornata per molti soprattutto di studio, di valutazioni, senza spingere troppo, anche perché ci saranno ancora due prove nei prossimi giorni e poi il calendario prevede sabato la discesa, lunedì quella della combinata e poi mercoledì il superG. A firmare il miglior tempo è stato l’americano Ryan Cochran-Siegle, che ha fermato il cronometro sull’1’56”08. Da Bormio arrivano subito, però, buone indicazioni per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

