LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Franzoni tallona Cochran-Siegle Paris convince

Si svolge in questi minuti la prova di discesa maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Franzoni sta girando forte e si avvicina a Cochran-Siegle, mentre Paris lascia il segno con una buona prova. I primi tempi iniziano a delineare la classifica, con Lehto che già fatica a restare nella parte alta della graduatoria. La gara è aperta e ogni secondo conta, con gli atleti pronti a dare il massimo.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.01: Lehto è 13mo a 2"01 dalla testa 12.00: 2"68 di ritardo per Hrobat che é 17mo 11.58: Nike Alphand si sdraia, appoggia il polso, si ferma e riparte toccandosi il polso. Oltre 13" di riardo per lui 11.57: Ritardo pesante per il francese Muzaton che chiude a 3"08, é 17mo 11.55: Alza il piede dall'acceleratore l'azzurro Casse che è 11mo a 1"60'dalla testa 11.54: Casse ha 8 centesimi di ritardo all'intermedio 11.54: È secondo l'azzurro Franzoni a 16 centesimi dallo statunitense! Ha tirato fino alla fine l'azzurro. Ora Casse 11.

