Questa mattina sono state pubblicate le prime foto inedite della scena di quanto accaduto a Crans-Montana. Le immagini mostrano divani bruciati, tavoli rovesciati e la porta dell’ingresso forzata. I locali sono distrutti dalle fiamme, con le bottiglie di champagne annerite dal fumo, testimoni di un incendio che ha lasciato il segno.

Ci sono i tavoli rovesciati, i divani e le sedie distrutte dalle fiamme, le bottiglie di champagne annerite dal fumo. Sono le foto drammatiche scattate dagli inquirenti l'1 e il 2 gennaio nel bar Le Constellation di Crans-Montana, a poche ore dalla tragedia nella quale sono morti 41 ragazzi. Tra le immagini anche la porta forzata dai primi soccorritori chiusa con un chiavistello, che avrebbe potuto salvare diverse vite. Ma a chiarire cosa è successo davvero e quanto le negligenze dei proprietari e degli addetti alla sicurezza hanno contribuito alla strage, saranno le indagini e poi il processo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans-Montana, ecco le foto inedite dopo la strage. Divani bruciati, tavoli rovesciati e la porta forzata

Approfondimenti su Crans Montana Strage

Le immagini scattate subito dopo il incendio a Crans-Montana mostrano un quadro di devastazione.

Ecco alcune immagini inedite relative alla notte della strage di Crans-Montana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Crans Montana Strage

Argomenti discussi: Crans-Montana, ecco com'era il memoriale delle vittime prima delle fiamme; Crans-Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation; Crans-Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperte indagini; Brucia il memoriale delle vittime di Crans-Montana, ecco cosa ha innescato le fiamme.

Strage di Crans Montana, il dossier fotografico mostra le immagini del rogoCi sono immagini che parlano molto più delle parole. Dopo più di un mese dalla strage di capodanno avvenuta a Crans-Montana, in ... iltempo.it

Crans-Montana, Jacques Moretti: «Chiedo scusa alle famiglie, nessun genitore dovrebbe vivere questa tragedia»L’inchiesta svizzera coinvolge ora quattro persone: oltre ai Moretti, anche il responsabile della sicurezza pubblica del Comune e il suo predecessore. Intanto Bertolaso ha annunciato che i feriti rico ... vanityfair.it

Legale vittime di Crans Montana: battuta infelice di Moretti su pannelli estintori - facebook.com facebook

Crans-Montana, la Procura di Roma ha disposto il sequestro probatorio dei cellulari. x.com