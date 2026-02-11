La tragedia di Crans-Montana rimane impressa nelle foto inedite emerse dopo l’incendio al locale Le Constellation. Il chiavistello scardinato e gli interni bruciati raccontano la furia delle fiamme, che hanno consumato il locale nella notte di Capodanno, uccidendo 41 persone, molte delle quali erano giovani. A oltre un mese di distanza, le immagini mostrano le conseguenze di una notte drammatica che ha sconvolto tutta la cittadina.

È passato oltre un mese dal disastro di Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, per lo più minori e adolescenti, che la notte di Capodanno si sono trovate a festeggiare nel locale della nota cittadina sciistica. Oggi, Bfmtv, emittente francese che sta seguendo il caso da vicino al pari delle tv italiane, ha pubblicato alcune foto inedite scattate nelle ore immediatamente successive all'incendio. Nelle immagini si apprezza pienamente l'entità del danno causato dalle fiamme e si percepisce l'effettiva portata della tragedia se ci si ferma a pensare che lì dentro erano presenti oltre 200 ragazzi per festeggiare il nuovo anno.

© Ilgiornale.it - Il chiavistello scardinato e gli interni bruciati: le foto inedite de Le Constellation dopo l’incendio

Questa notte, un incendio ha distrutto il ristorante Le Constellation a Crans Montana.

