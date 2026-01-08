Divampano le fiamme su di un furgone lungo la A22 | intervengono i pompieri

Giovedì 8 gennaio, alle 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada A22, all’altezza di Nogarole Rocca, per un incendio che interessava un furgone in transito. L’intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme e di scongiurare conseguenze più gravi. L’incidente è stato gestito prontamente dalle squadre di emergenza, garantendo la sicurezza dell’area e degli altri veicoli coinvolti.

Erano circa le 14.30 di giovedì 8 gennaio, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento sull'autostrada A22, all'altezza dell'uscita di Nogarole Rocca, per l'incendio di un furgone. Il rogo è divampato sul mezzo in transito danneggiandolo, ma fortunatamente senza ferire nessuno. . 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Furgone in fiamme davanti al bar del distributore, intervengono i pompieri: tre uomini in ospedale Leggi anche: Incendio nel milanese, fiamme divampano in una casa: pompieri al lavoro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A22, incendio di un furgone; Avaria a bordo, furgone prende fuoco in movimento: paura e disagi sulla statale 16; Le scintille, il fumo e le fiamme divampano in un magazzino. Salta l'elettricità in diversi condomini. Intervento dei vigili del fuoco; Avaria a bordo furgone prende fuoco in movimento | paura e disagi sulla ss 16. Avaria a bordo, furgone prende fuoco in movimento: paura e disagi sulla statale 16 - L’episodio questa mattina sulla statale “Adriatica” mentre il mezzo viaggiava nella zona tra Melpignano e Maglie: per permettere l’intervento dei vigili del fuoco e la messa in sicurezza, carreggiata ... lecceprima.it

Terni, furgone in fiamme nell'autofficina lungo la Flaminia: crolla parte del tetto, danni ingenti - Per i vigili del fuoco di Terni sarà una corsa contro il tempo per cercare di tenere a bada il vasto incendio sulle cui cause ora sono in corso le indagini. ilmessaggero.it

Pumenengo, furgone in fiamme sulla provinciale: nessun ferito - Un furgone di una ditta di arredamenti della provincia di Venezia ha preso fuoco mentre era in ... bergamonews.it

Sovratensione elettrica e isolatore esploso: divampano le fiamme in uno stabilimento siderurgico https://www.nordest24.it/acciaierie-borgo-valsugana-intervento-vigili-del-fuoco - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.