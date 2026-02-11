Lazio ricorda le foibe e l’esodo | il palazzo della Regione illuminato a colori del Tricolore

Ieri sera il palazzo della Regione Lazio si è tinto di tricolore per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. La scelta di illuminare il palazzo con i colori italiani arriva in occasione del Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria di chi ha sofferto. La città si ferma un momento per riflettere su un capitolo ancora vivo della storia italiana.

Il palazzo della Regione Lazio è stato illuminato con i colori del Tricolore italiano nella serata di ieri, 10 febbraio 2026, in occasione del Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Acea, è rimasta in programma fino a mezzanotte, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria di eventi tragici che hanno segnato la storia nazionale. L’illuminazione del palazzo regionale, situato in via Cristoforo Colombo a Roma, rappresenta un gesto simbolico di commemorazione, un omaggio a coloro che persero la vita o furono costretti all’esilio a seguito delle vicende storiche legate alle foibe e all’esodo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domani il palazzo della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo a Roma si tingerà di tricolore.

Questa sera il palazzo della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo, si illumina con il Tricolore per celebrare il Giorno del Ricordo.

