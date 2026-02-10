Giorno del Ricordo il palazzo della Regione Lazio illuminato con il Tricolore

Questa sera il palazzo della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo, si illumina con il Tricolore per celebrare il Giorno del Ricordo. L’evento dura fino a mezzanotte, e l’illuminazione vuole ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. La facciata del palazzo si tinge di rosso, bianco e verde, un gesto semplice ma simbolico per mantenere vivo il ricordo.

(Adnkronos) – Fino alla mezzanotte di oggi, il palazzo della Regione Lazio, su via Cristoforo Colombo, rimarrà illuminato con i colori del Tricolore italiano, in occasione del Giorno del Ricordo. L'iniziativa, in collaborazione con Acea, intende rendere omaggio e mantenere viva la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, "pagine dolorosissime" della storia nazionale.

Giorno del Ricordo, bandiere a mezz'asta e Montecitorio illuminato con il tricolore

In vista del Giorno del Ricordo, la Camera dei Deputati ha deciso di abbassare le bandiere a mezz'asta.

Foibe: Rocca, domani palazzo Regione Lazio sara' illuminato col tricolore

Domani il palazzo della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo a Roma si tingerà di tricolore.

