Domani il palazzo della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo a Roma si tingerà di tricolore. L’ente ha deciso di illuminare l’edificio dalle 18:30 alla mezzanotte per ricordare il Giorno del Ricordo. È un gesto simbolico per commemorare le vittime delle foibe e mantenere viva la memoria di quegli eventi.

Domani, in occasione del Giorno del ricordo, il palazzo della Regione Lazio, situato in via Cristoforo Colombo 212 a Roma, sarà illuminato con i colori del tricolore italiano, dalle ore 18:30 fino alla mezzanotte. Illuminazione del Palazzo della Regione Lazio. “Quest’anno, per la prima volta nella storia dell’istituzione regionale, in occasione del Giorno del ricordo, il palazzo della Regione si illumina con il tricolore, per commemorare il dramma delle foibe e il conseguente esodo giuliano-dalmata. Un gesto simbolico e doveroso”. Queste le parole espresse dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Foibe: Rocca, domani palazzo Regione Lazio sara’ illuminato col tricolore

Approfondimenti su Foibe Rocca

In Regione Lazio si sta discutendo una proposta di legge sui Viaggi della Memoria, che ha suscitato il confronto tra maggioranza e opposizioni.

L'articolo analizza l'importanza dei fondi di coesione europei per il Lazio, una regione con un bilancio fortemente gravato dal debito.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Foibe Rocca

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, Rocca: Domani il palazzo della Regione Lazio sarà illuminato col Tricolore.

Giorno del ricordo, Rocca: Domani il Palazzo della Regione sarà illuminato col tricoloreROMA – Domani, martedì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, il palazzo della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo 212 sarà illuminato con i colori del Tricolore italiano, dalle ore 18. online-news.it

Foibe, domani alla Camera cerimonia Giorno del Ricordo alla presenza di Mattarella e MeloniNella giornata del 10 febbraio, le bandiere di Montecitorio saranno posizionate a mezz'asta. In serata il Tricolore sarà proiettato sulla facciata del palazzo ... adnkronos.com

A tagliare il natsro il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca facebook

Cure palliative, la Regione Lazio accredita la rete della Asl di Viterbo Riconosciuto un modello di assistenza che garantisce prossimità delle cure su tutto il territorio Continua a leggere su asl.vt.it/news/559 @RegioneLazio @SaluteLazio x.com