Lotito | La squadra la fa la società Sarri deve dare le indicazioni ai giocatori; comando io lui è un dipendente

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato recentemente il ruolo all’interno della squadra, sottolineando che la gestione tecnica e organizzativa spetta alla società. Ha precisato che Maurizio Sarri, allenatore, fornisce le indicazioni ai giocatori, mentre il comando rimane sotto la sua responsabilità. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante la presentazione dei nuovi acquisti Ratkov e Taylor, in un contesto di chiarimento sulla struttura del club.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato dopo la presentazione dei nuovi giocatori Ratkov e Taylor in merito al calciomercato. Le parole di Lotito. Le dichiarazioni riportate dal Messaggero: « Il mercato chiude il 31 gennaio (chiude il 2 febbraio, poi viene corretto), noi non dobbiamo per forza comprare come se andassimo al supermercato. Sono valutazioni tecniche, economiche e caratteriali sui calciatori e dovesse servire interverremo. Noi abbiamo anche tanti esuberi e se il mercato l’avessimo fatto in estate ci sarebbero state diverse situazioni. Per fortuna il direttore aveva allestito una squadra competitiva anche perché le altre ci chiedono i calciatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lotito: «La squadra la fa la società, Sarri deve dare le indicazioni ai giocatori; comando io, lui è un dipendente» Leggi anche: Sarri: “Non conosco Ratkov”. La replica di Lotito: “Non fa lo scout, fa l’allenatore” Leggi anche: Rimini Serie C, è finita! La FIGC revoca l’affiliazione alla società romagnola: società in liquidazione e giocatori svincolati! La squadra esclusa dal campionato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lotito: "Lavoriamo per puntare in alto, la Conference League non ci basta" - L'allenatore dà indicazioni, noi poi scegliamo i giocatori". msn.com

Curiosità Lazio, Lotito fa benedire Formello - Una protezione divina, almeno un aiuto del cielo, è da fine settembre che Lotito li invocava più per fede che per superstizione. corrieredellosport.it

Lotito: "Mercato di gennaio e obiettivi per la Lazio? Il peggio e il meglio non è mai morto" - Lotito sul mercato: "La squadra non verrà indebolita" "Se rinforzeremo la squadra nel mercato di gennaio? corrieredellosport.it

L’attaccante serbo si è presentato in conferenza stampa. Lotito: “Pensiamo possa essere un valore aggiunto per la nostra squadra, che ha fatto sempre programmazione. Sono giocatori seguiti da tempo, abbiamo l’area scouting che lavora tutto il giorno e Ratk - facebook.com facebook

‘QUELLI CHE…’ – Patania: “Lazio, sta pesando l’impegno di Lotito in Senato. Squadra buona, manca una mezzala di classe. Su Tavares e Sarri…” x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.