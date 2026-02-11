L' avvocato del Cav e Travaglio insieme per il No

Sabato prossimo a Roma si terrà un incontro insolito e molto commentato. L’avvocato del Cav e Marco Travaglio si troveranno insieme nella Sala Promoteca di piazza del Campidoglio, a partire dalle 15:30. L’evento, che ha già attirato l’attenzione di molti, vede protagonisti due figure molto diverse tra loro, riuniti in un’occasione che promette momenti di discussione e confronto diretto.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Sabato prossimo a Roma, il 14 febbraio, nella Sala Promoteca in piazza del Campidoglio a Roma, a partire dalle 15:30 ci sarà un incontro assai pittoresco. L'avvocato di Silvio Berlusconi, Franco Coppi, Beppe Conte e Marco Travaglio spiegheranno insieme perché è giusto votare NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.

