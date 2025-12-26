Silvio Berlusconi superstar: durante queste vacanze di Natale sta diventando virale sui social un video di "best of" del Cavaliere, con quasi 30 anni di sfuriate e battute iniminatabili. Dai "poveri comunisti" a Rosy Bindi. E al primo posto della "top ten" dell'ex premier. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Berlusconi Silvio (@berlusconithelegend). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Silvio Berlusconi, un video virale: "La top 10 del Cav"

Leggi anche: Silvio Berlusconi, la Cassazione smonta le bufale sui rapporti tra Cav e mafia

Leggi anche: Dopo 25 anni al top dentro Mediaset la decisione drastica di Pier Silvio Berlusconi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bilancio approvato, è l'ultimo dell'era Brugnaro. Zuin: «È il lascito sano di questa Giunta»; Berlusconi sbugiarda toghe e sinistra: il video virale | .it; Berlusconi sbugiarda toghe e sinistra | il video virale; INTESA SANPAOLO FIRMA CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI | .it.

Il video fake in cui Pier Silvio promette guadagni facili: mi ci sono imbattuto e ho telefonato a Mediaset - Sono Pier Silvio Berlusconi imprenditore e manager, figlio di Silvio Berlusconi, sono impegnato da anni in un’impresa di successo. ilfattoquotidiano.it

“Se fossi Samira, sarei prudente. Sarebbe una mossa azzardata” Pier Silvio Berlusconi avrebbe espresso cautela sulla possibilità di vedere Samira sul palco dell’Ariston - facebook.com facebook

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset e MFE, commenta i traguardi raggiunti nel 2025 con uno sguardo rivolto verso il futuro, augurando a tutti un sereno Natale. L'intervista integrale è disponibile su Mediaset Infinity. x.com