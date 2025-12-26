Silvio Berlusconi un video virale | La top 10 del Cav

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvio Berlusconi superstar: durante queste vacanze di Natale sta diventando virale sui social un video di "best of" del Cavaliere, con quasi 30 anni di sfuriate e battute iniminatabili. Dai "poveri comunisti" a Rosy Bindi. E al primo posto della "top ten" dell'ex premier.         Visualizza questo post su Instagram                       Un post condiviso da Berlusconi Silvio (@berlusconithelegend). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

