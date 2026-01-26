Fi mostra interesse per Calenda, con il supporto del fratello di Berlusconi. Un dialogo aperto tra Forza Italia e il leader di Azione emerge, con Antonio Tajani che commenta: «Se son rose...». Paolo Berlusconi, invece, sottolinea: «È un ottimo politico». La situazione segna una possibile evoluzione nelle alleanze politiche italiane, mentre si attendono sviluppi sul futuro delle collaborazioni tra i principali protagonisti del panorama nazionale.

Dialogo aperto tra Forza Italia e il leader di Azione. Antonio Tajani: «Se son rose.». Paolo Berlusconi: «È un ottimo politico». La politica riserva sempre colpi di scena inaspettati. Tra i più interessanti degli ultimi giorni c’è l’intesa tra Carlo Calenda e Forza Italia. La strana coppia. All’evento di ieri organizzato al teatro Manzoni di Milano, dal titolo «Più libertà, più crescita», che segna l’avvio della campagna referendaria sulla riforma della giustizia, promosso da Forza Italia per il 32° anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi, sono presenti tutti i colonnelli azzurri: il presidente del Piemonte e vice segretario Alberto Cirio, il vice segretario Stefano Benigni, il ministro Paolo Zangrillo, la presidente della Consulta nazionale Letizia Moratti, il presidente Mediaset Fedele Confalonieri, Paolo Berlusconi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fi corteggia Calenda. Con la benedizione del fratello del Cav

Leggi anche: Trent’anni di Parco nazionale del Gargano con la benedizione del ministro: “È un patrimonio mondiale”

FI, Tajani “Con Calenda si può avere un dialogo forte”Tajani di FI sottolinea la possibilità di un dialogo costruttivo con Calenda, evidenziando un approccio aperto e collaborativo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 gennaio: la rassegna stampa.

Il leader di Azione è il bersaglio di un corteggiamento politico in vista di un possibile asse liberal-riformista - facebook.com facebook