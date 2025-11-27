Rapporto Svimez boom occupazione al Sud ma i giovani continuano a emigrare e i salari sono troppo bassi

Secondo quanto emerge dal nuovo rapporto Svimez, presentato oggi nella nuova aula del palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera tra il 2021 e il 2024 il Sud ha registrato un incremento dell'occupazione pari all'8%, contribuendo per oltre un terzo al milione e quattrocentomila nuovi occupati a.

