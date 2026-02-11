Questa mattina al ministero del Lavoro è stato deciso di alzare le retribuzioni minime per chi lavora come badanti e baby sitter. La Commissione ha aggiornato le tariffe orarie, portandole a 7,45 euro, in base all’indice dei prezzi. La decisione riguarda circa 600mila lavoratori domestici in Italia, che avranno un salario minimo più alto a partire da subito.

Aumenta il minimo retributivo per i lavoratori domestici, come colf e badanti. La Commissione preposta, che si è riunita al ministero del Lavoro, ha aggiornato le tariffe orarie basandosi sull’indice Foi del costo della vita rilevato dall’Istat (art. 38 del Ccnl), a cui si somma l’incremento salariale previsto dal recente rinnovo contrattuale (art. 55). Il risultato è un aumento delle retribuzioni mensili a partire da 46 euro, in base ai diversi livelli di inquadramento, con stipendi mensili che, per i profili più qualificati, superano i 1.400 euro. Gli aumenti interessano tutti i livelli contrattuali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Lavoro domestico, nuove retribuzioni orarie: da 7,45 euro per badanti e baby sitter

Il nuovo contratto nazionale del lavoro domestico introduce aumenti salariali, maggiori tutele e un rafforzamento del welfare per colf, badanti e baby sitter.

