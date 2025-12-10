Colf badanti e baby sitter quanto costano alle famiglie i nuovi aumenti in busta paga

Il nuovo contratto nazionale del lavoro domestico introduce aumenti salariali, maggiori tutele e un rafforzamento del welfare per colf, badanti e baby sitter. Questi cambiamenti comportano un impatto diretto sui costi sostenuti dalle famiglie, che dovranno affrontare le nuove condizioni retributive e normative.

Il nuovo contratto nazionale del lavoro domestico porta aumenti retributivi, tutele più ampie e un potenziamento del welfare di settore per colf e badanti. Ma dal 2026 cresceranno anche i costi per le famiglie, con incrementi che arriveranno fino a 83 euro al mese tra nuovi minimi, contributi e adeguamenti all’inflazione. A regime, per alcuni profili, l’aumento potrà superare i 230 euro mensili. Cosa prevede e da quando entra in vigore il nuovo Ccnl. Il nuovo contratto introduce innovazioni significative su retribuzioni, tutele, formazione e previdenza, segnando una svolta attesa da anni. Firmato il 28 ottobre 2025 da associazioni datoriali (Fidaldo e Domina) e sindacati del settore (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf), il nuovo Ccnl del lavoro domestico è in vigore dal 1° novembre ma gli aumenti in busta paga scatteranno solo dal 1° gennaio 2026, con un’applicazione progressiva pensata per ridurre l’impatto immediato sui bilanci familiari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Colf badanti e baby sitter, quanto costano alle famiglie i nuovi aumenti in busta paga

Malattia colf e badanti 2025: regole, certificato, retribuzione e conservazione posto

Decreto Flussi 2026-28, nuove regole per badanti e colf: cosa cambia

Colf e badanti, aumenti fino a 230 euro al mese. Ecco come cambiano stipendi e tutele

Sorpasso storico, in Piemonte più badanti che colf. Ma 118 mila sono senza contratto lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

Il nuovo contratto collettivo del lavoro domestico - entrato in vigore a partire dal 1° novembre 2025 - porta con sé una serie di aumenti retributivi e nuove tutele che coinvolgono oltre 800 mila lavoratori tra colf, badanti e baby sitter - facebook.com Vai su Facebook

Badanti, colf e baby sitter, in arrivo gli aumenti in busta paga (e i costi per le famiglie): ecco cosa cambia - Il rinnovo del ccnl per badanti, colf e baby sitter comporta un aumento della busta paga che scatterà dal 2026, ma anche un incremento della spesa per le famiglie che assumono ... Da corriere.it