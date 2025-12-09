Busta paga arriva l’aumento per colf badanti e baby sitter | quanto aumentano i salari e i costi per le famiglie

Aumenti in busta paga fino a 83 euro al mese. Un incremento che non riguarda solo lavoratori e lavoratrici, ma anche le famiglie, perché parliamo dei costi sostenuti per i lavoratori domestic i. A partire dal 2026, con il rinnovo del contratto collettivo degli assistenti familiari, scatta infatti l’aumento di stipendio per colf, badanti e baby sitter. Il nuovo contratto è in vigore da novembre, ma gli aumenti scatteranno da gennaio e varrà per il triennio 2026-2028. Il rinnovo del contratto prevede anche l’allargamento dei permessi per i lavoratori domestici per assistere familiari con gravi disabilità, oltre alla possibilità di astenersi dal lavoro (senza retribuzione) dopo il congedo obbligatorio di maternità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

