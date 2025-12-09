Busta paga arriva l’aumento per colf badanti e baby sitter | quanto aumentano i salari e i costi per le famiglie
Aumenti in busta paga fino a 83 euro al mese. Un incremento che non riguarda solo lavoratori e lavoratrici, ma anche le famiglie, perché parliamo dei costi sostenuti per i lavoratori domestic i. A partire dal 2026, con il rinnovo del contratto collettivo degli assistenti familiari, scatta infatti l’aumento di stipendio per colf, badanti e baby sitter. Il nuovo contratto è in vigore da novembre, ma gli aumenti scatteranno da gennaio e varrà per il triennio 2026-2028. Il rinnovo del contratto prevede anche l’allargamento dei permessi per i lavoratori domestici per assistere familiari con gravi disabilità, oltre alla possibilità di astenersi dal lavoro (senza retribuzione) dopo il congedo obbligatorio di maternità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Tredicesima senza tasse: la busta paga può aumentare fino a 2.200 euro: le simulazioni
Busta paga pesante, c’è la svolta:: "Riconosciuto il diritto al rimborso"
Taglio dell’Irpef, chi e quanto potrebbe guadagnare in busta paga
Colf, badanti e baby sitter: arrivano gli aumenti in busta paga. Ecco cosa cambia per le famiglie Vai su X
Contratti Pubblica Amministrazione, buoni pasto fermi e welfare senza fondi: il rinnovo non è solo una questione di busta paga Leggi qui - https://www.ilriformista.it/contratti-pubblica-amministrazione-buoni-pasto-fermi-e-welfare-senza-fondi-il-rinnovo-non-e-so - facebook.com Vai su Facebook
Busta paga, a dicembre aumenti molto interessanti | gli arretrati pesano più dello stipendio stesso: ecco quanto ti arriva - Il contratto del Commercio, Distribuzione e Servizi — che interessa circa 2,8 milioni di lavoratori — prevede aumenti graduali fino al 2027. Segnala romait.it
Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette ildifforme.it
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
AFFARI TUOI, LA RUOTA E L’EREDITÀ SPREMUTI COME LIMONI: SPECIALI PRIME TIME bubinoblog
Mondiali 2026, è già polemica: il Pride Match diventa un caso lettera43.it
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Cagliari, che numeri per quel giovane rossoblù! Le statistiche non mentono, tutti i dettagli calcionews24.com