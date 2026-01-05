Il ponte di Brivio chiude da aprile per lavori preoccupano le ricadute sul traffico a Cisano

Il ponte di Brivio sarà chiuso da aprile per lavori di manutenzione, con conseguenti ripercussioni sul traffico a Cisano. Anas ha comunicato i tempi di intervento e la sospensione della circolazione, prevedendo anche nuove limitazioni prima dell'inizio dei lavori. La chiusura, necessaria per garantire la sicurezza, richiede attenzione e pianificazione da parte degli automobilisti della zona.

