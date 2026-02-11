Lavori in corso su viale Muzii divieto di sosta e fermata per una settimana

Da domani, giovedì 12 febbraio, scatterà il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati di viale Muzii, tra viale Bovio e via Silvio Pellico. La polizia municipale ha annunciato che le auto saranno rimosse forzatamente, e il divieto durerà fino al 19 febbraio. Lavori in corso nel tratto che interessa i residenti e gli automobilisti di zona.

Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, da domani, giovedì 12 febbraio, fino al 19 febbraio, in viale Leopoldo Muzii, su entrambi i lati della strada, nel tratto compreso tra viale Bovio e via Silvio Pellico. Lo prevede un’ordinanza dirigenziale del Comune.Il provvedimento è necessario.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Viale Muzii

Da venerdì 12 dicembre, lungo viale Atlantici sarà istituito un divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, applicato in modo temporaneo e progressivo.

Mercoledì 4 febbraio 2026, in via del Circuito scattano i divieti di sosta e le restrizioni al traffico.

Ultime notizie su Viale Muzii

