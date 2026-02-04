Mercoledì 4 febbraio 2026, in via del Circuito scattano i divieti di sosta e le restrizioni al traffico. La strada, una delle arterie principali del centro storico, si prepara a ricevere un rifacimento dell’asfalto. I lavori prevedono il restringimento della carreggiata e la sospensione temporanea della circolazione, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della strada in vista dell’arrivo della primavera. La zona sarà interessata da modifiche alla viabilità fino a fine lavori, che si preannunciano abbastanza invasivi.

**Lavori in via del Circuito: il divieto di sosta e il restringimento della carreggiata per il rifacimento dell’asfalto** Mercoledì 4 febbraio 2026, con l’arrivo della primavera che si avvicina, in via del Circuito – una delle strade principali del centro storico – si apre una nuova fase di intervento stradale. A partire dal 5 febbraio 2026, e fino al 16 febbraio successivo, il tratto di strada tra piazza Pierangeli e via Ferrari sarà soggetto a una serie di vincoli e restrizioni che riguardano il traffico e la sosta. Questo intervento, che ha l’obiettivo di rifare l’asfalto con un nuovo manto stradale, è stato previsto per garantire una sistemazione duratura e migliorare la qualità della circolazione in zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavori in via del Circuito: divieto di sosta e restyling dell’asfalto con fermata di traffico.

Approfondimenti su Via del Circuito

Per consentire la piantumazione di nuovi alberi, via Italica a Pescara sarà interessata da un divieto di sosta e fermata fino al 23 dicembre, dalle 8 alle 17.

Da venerdì 12 dicembre, lungo viale Atlantici sarà istituito un divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, applicato in modo temporaneo e progressivo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Via del Circuito

Argomenti discussi: Tutti i lavori in corso sulle strade di Bologna; Via Orlando, partono i lavori per la rimozione del traliccio dell'alta tensione; Viadotto del Raccordo di Pistoia: modifiche alla viabilità. Senso unico alternato sulla SP17 e chiusura della tangenziale; Da via dei Cioli a via dei Coverelli, i lavori al via a Firenze.

Firenze, lavori in via Antonio del Pollaiolo: al via il secondo lotto del progetto di messa in sicurezzaAl via da lunedì 26 gennaio i lavori del secondo lotto del progetto di messa in sicurezza in via Antonio del Pollaiolo a Firenze. 055firenze.it

Via del Sasso, conclusa l’opera. Stop ai disagi per gli automobilistiFiniti i lavori di asfaltatura sulla strada che porta al Santuario: una zona colpita dal maltempo. msn.com

Il circuito di Spa-Francorchamps prosegue i lavori di riqualificazione del tracciato in vista della nuova stagione. Tra gli interventi principali figurano la costruzione di un nuovo ponte pedonale e l'allestimento di un'area hospitality completa di ristorante. #tuttipaz facebook

Nel mentre nel circuito di Spa Francorchamps fervono i lavori di potenziamento delle infrastrutture. #F1 #Spa #WorkInProgress x.com