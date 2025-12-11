Divieto di sosta e fermata lungo viale Atlantici a partire da domani e nei soli giorni e ore di messa a dimora di nuovi alberi

Da venerdì 12 dicembre, lungo viale Atlantici sarà istituito un divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, applicato in modo temporaneo e progressivo. La misura sarà valida nei giorni e nelle ore dedicati alla piantumazione di nuovi alberi e alla sostituzione di essenze arboree pericolanti, al fine di migliorare la sicurezza e il verde della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto A partire da domani venerdì 12 dicembre, lungo il Viale Atlantici, vigerà un divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, in ambo i lati della carreggiata: il divieto vigerà in regime di attuazione graduale e progressiva nei soli giorni ed esclusivamente negli orari, nel corso del mese di dicembre, in cui sarà eseguito l’intervento di messa a dimora di nuovi alberi con contestuale sostituzione di essenze arboree pericolanti. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Divieto di sosta e fermata lungo viale Atlantici a partire da domani e nei soli giorni e ore di messa a dimora di nuovi alberi

