Opere a Bagnoli ora il Commissariato di governo lancia campagna informativa nelle scuole
Il Commissariato di governo ha avviato una campagna informativa nelle scuole di Bagnoli. L’obiettivo è coinvolgere i giovani e spiegare gli interventi in corso nella zona. Una riunione è stata convocata per sensibilizzare gli studenti e far conoscere meglio i lavori in atto.
Tempo di lettura: < 1 minuto Una “ riunione per sensibilizzare i ragazzi delle scuole” sugli interventi in corso a Bagnoli, fanno sapere dal Commissariato di governo. Avverrà nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio, nell’ Auditorium della Porta del Parco, coinvolgendo l’assessorato comunale all’Istruzione e i dirigenti scolastici del territorio. A quanto si apprende, l’incontro è finalizzato ad una “campagna di informazione e partecipazione delle giovani generazioni al processo di bonifica, rigenerazione urbana e riconversione economica” del Sin di Bagnoli-Coroglio. L’iniziativa è stata decisa dal Commissario straordinario Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Bagnoli Scuole
Ultime notizie su Bagnoli Scuole
