Presenza dei lupi nelle aree urbane e periurbane il Comune potenzia la campagna informativa

ANCONA – L’amministrazione comunale dorica torna sulla questione della presenza dei lupi in prossimità di aree urbane e periurbane della città di Ancona. Nell’ultimo incontro di giunta è stata ribadita la necessità di implementare la campagna di informazione ai cittadini sul tema, stabilendo di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Lupi a San Giuliano Terme: Comune avvia una campagna informativa e organizza un incontro pubblico

Leggi anche: Strategie per migliorare la sicurezza nelle aree urbane

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Presenza di lupi nelle aree urbane, i consigli del Wwf; Avvistamenti di lupi a Recanati, le buone pratiche di sicurezza da rispettare. Emessa ordinanza comportamentale; Vallese: Si trova faccia a faccia con un lupo: «Ho deciso di seguirlo». Facebook si infiamma |; Cronaca. Cattolica, lupo avvistato vicino alla scuola materna: scatta l’allarme tra i residenti e nella vicina Gabicce.

Fano, un altro lupo travolto e ucciso in strada (conferma la presenza in area urbana). Erano esemplari solitari - FANO Era un lupo in dispersione l’esemplare investito e uciso da un veicolo nella serata di giovedì scorso, a Fano nella zona dell’aeroporto. corriereadriatico.it

Nuovi avvistamenti di lupi. I consigli: evitare di lasciare cibo fuori - Il vicesindaco di Pieve a Nievole Erminio Maraia ha ricevuto segnalazioni relative alla presenza di questo animale ... lanazione.it

Lupi avvistati nel Parco del Cilento: «Presenza controllata e non rischiosa» - I risultati consegnano una diffusione piuttosto omogenea della specie, con una prevalenza di branchi nelle aree interne, come negli Alburni o nell’areale del Monte Stella. ilmattino.it

Emergenza LUPI a RECANATI : ' A Recanati cresce la preoccupazione per la presenza di lupi a ridosso del centro abitato. Sabato 20 dicembre, il primo cittadino Emanu - facebook.com facebook