Lavorare e studiare a Piacenza diventi una scelta e non un ripiego L’indagine sui giovani

Piacenza si prepara a cambiare volto per i giovani. Una recente indagine rivela che lavorare e studiare in città sta diventando una scelta più consapevole, non più un ripiego. L’amministrazione locale e la regione puntano a rendere Piacenza più attraente, cercando di invertire il senso di costrizione che spesso accompagna le decisioni dei giovani. La sfida è forte, ma ora si lavora per creare opportunità che convincano i ragazzi a scegliere Piacenza come meta definitiva e non come ripiego.

Piacenza e i Giovani: Un’Indagine per Trasformare il “Ripiego” in Scelta. Un’analisi approfondita sul futuro dei giovani a Piacenza è stata presentata l’11 febbraio 2026, svelando una sfida cruciale per l’amministrazione comunale e la regione Emilia-Romagna: rendere la città una destinazione attrattiva e competitiva per le nuove generazioni, trasformando un’opzione spesso dettata dalla necessità in una vera e propria scelta. L’indagine, denominata “Stay Jude”, è frutto della collaborazione tra l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo e il Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica di Piacenza, e ha coinvolto un campione significativo di 2507 giovani tra i 18 e i 35 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

