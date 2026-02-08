‘SpazioIgc’ postazioni gratuite per studiare e lavorare

L’ufficio Informagiovani di Cesenatico ha aperto ‘SpazioIgc’, un’area con postazioni gratuite per studiare o lavorare. Chi vuole può usare il Wi-Fi libero e altri strumenti messi a disposizione, sia da solo che in gruppo. È un modo per offrire uno spazio pratico e accessibile a studenti e lavoratori della zona.

All'ufficio Informagiovani di Cesenatico è attivo 'SPAZIOigc', un servizio che consiste in una serie di postazioni dove poter studiare, lavorare in solitaria o in gruppo, con il collegamento wi-fi gratuito e altri strumenti disponibili. Si tratta dunque di un momento di crescita, dove l'Informagiovani non è solo un punto di riferimento per l'orientamento, la formazione ed i servizi con personale qualificato a disposizione degli utenti, ma anche un vero e proprio spazio di lavoro dover poter creare sinergie e lavorare in un ambiente accogliente. Per poter prenotare gratuitamente la postazione è necessario inviare una mail all'indirizzo informagiovani@comune.

