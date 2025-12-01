Indagine sui tradizionali e nuovi media ecco come si informano i giovani
Social, telegiornali, quotidiani cartacei e creator: è a 360 gradi il sondaggio Youtrend Strategies per Fondazione Pensiero Solido, in occasione di “Comunicare giovane”, Premio Nazionale Comunicazione Costruttiva 2025. Alla base i giovani e l'informazione tra media nuovi e tradizionali. Ma cosa è emerso?? Piattaforme digitali e informazione. Il 55% dei giovani apre i social network anche allo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
