Laureati STEM la segregazione di genere resta strutturale | le donne sono il 41,1% e i divari retributivi persistono I dati AlmaLaurea sulla Giornata della scienza

La presenza femminile tra i laureati in ambito scientifico e tecnologico resta ancora limitata. Secondo i dati di AlmaLaurea, le donne rappresentano il 41,1% tra i laureati STEM, e le differenze di salario tra uomini e donne continuano a pesare. La segregazione di genere nelle scelte universitarie e nel mercato del lavoro si conferma un problema ancora aperto, anche in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

AlmaLaurea ha pubblicato un focus dedicato ai laureati STEM in occasione della Giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza, analizzando le scelte formative e gli esiti occupazionali con particolare attenzione alle differenze di genere.

