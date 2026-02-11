Laureati STEM la segregazione di genere resta strutturale | le donne sono il 41,1% e i divari retributivi persistono I dati AlmaLaurea sulla Giornata della scienza

Da orizzontescuola.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presenza femminile tra i laureati in ambito scientifico e tecnologico resta ancora limitata. Secondo i dati di AlmaLaurea, le donne rappresentano il 41,1% tra i laureati STEM, e le differenze di salario tra uomini e donne continuano a pesare. La segregazione di genere nelle scelte universitarie e nel mercato del lavoro si conferma un problema ancora aperto, anche in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

AlmaLaurea ha pubblicato un focus dedicato ai laureati STEM in occasione della Giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza, analizzando le scelte formative e gli esiti occupazionali con particolare attenzione alle differenze di genere. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

