«Dove vai oggi?», chiede una signora a un amico che si occupa di economia. «C’è il libro di Bruno Vespa, con Pier Ferdinando Casini e Ignazio La Russa.». Lui risponde, quasi piccato: «Ma no, ma che dice, vado al Fazzolari show». Già, perché il mercoledì romano è caratterizzato da due eventi: la presentazione dell’ ennesima fatica di Vespa ma, soprattutto, al Casino dell’Aurora, proprio a due passi dal Quirinale, va in scena “Energie nuove. Investimenti, reti, relazioni”, un evento promosso dal giornale Libero. Qui, dopo l’introduzione del direttore Mario Sechi, è prevista la tavola rotonda “Nuove rotte dell’energia: il ruolo dell’Italia tra Europa e Mediterraneo”, con la partecipazione tra gli altri di Francesco Salerni, direttore Strategia, Digitale e Sostenibilità del Gruppo Terna, Nicolò Mardegan, direttore delle Relazioni Esterne di Enel, Marco Piredda, responsabile dell’International Affairs Analysis & Business Support di Eni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il derby Vespa-Fazzolari e le altre pillole del giorno