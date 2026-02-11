Latte Aptimil e Mellin richiamato ancora allerta su possibile tossina | i lotti coinvolti
Le autorità sanitarie italiane hanno annunciato il richiamo di diversi lotti di latte in polvere delle marche Aptamil e Mellin. Si tratta di prodotti destinati a neonati e bambini, e il richiamo arriva dopo aver riscontrato la presenza di una possibile tossina. I genitori sono invitati a controllare i prodotti che hanno acquistato e a rivolgersi alle autorità per eventuali chiarimenti.
Nelle prime settimane del 2026 le autorità sanitarie italiane hanno segnalato il richiamo di numerose partite di latte in polvere destinati a neonati e bambini. L’ultimo avviso riguarda 76 lotti dei marchi Aptamil e Mellin. Il richiamo è stato pubblicato ufficialmente sul sito del ministero della Salute, a seguito di un adeguamento dei criteri di sicurezza europei sui limiti di una specifica tossina batterica. Le autorità hanno raccomandato a chiunque fosse in possesso dei lotti interessati di non utilizzare i prodotti e riportarli al punto vendita. Un altro richiamo di latte, cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondimenti su Latte Aptamil Mellin
