Le autorità sanitarie italiane hanno annunciato il richiamo di diversi lotti di latte in polvere delle marche Aptamil e Mellin. Si tratta di prodotti destinati a neonati e bambini, e il richiamo arriva dopo aver riscontrato la presenza di una possibile tossina. I genitori sono invitati a controllare i prodotti che hanno acquistato e a rivolgersi alle autorità per eventuali chiarimenti.

Nelle prime settimane del 2026 le autorità sanitarie italiane hanno segnalato il richiamo di numerose partite di latte in polvere destinati a neonati e bambini. L’ultimo avviso riguarda 76 lotti dei marchi Aptamil e Mellin. Il richiamo è stato pubblicato ufficialmente sul sito del ministero della Salute, a seguito di un adeguamento dei criteri di sicurezza europei sui limiti di una specifica tossina batterica. Le autorità hanno raccomandato a chiunque fosse in possesso dei lotti interessati di non utilizzare i prodotti e riportarli al punto vendita. Un altro richiamo di latte, cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Latte Aptimil e Mellin richiamato, ancora allerta su possibile tossina: i lotti coinvolti

Approfondimenti su Latte Aptamil Mellin

Nestlé ha richiamato un lotto di latte in polvere Nidina Optipro 1.

Un nuovo richiamo di latte in polvere coinvolge 76 lotti di Aptamil e Mellin.

Ultime notizie su Latte Aptamil Mellin

Maxi richiamo di latte per neonati e per bambini: 76 lotti distribuiti da Danone. I motivi dell’allertaIl Ministero della Salute richiama 76 lotti di latte per neonati e bambini Aptamil, Mellin e Profutura (distribuiti dalla Danone) per adeguamento ai nuovi ... fanpage.it

Richiamo di latte in polvere Aptamil e Mellin coinvolge 76 lotti, il motivo è sempre la tossina cereulideProsegue il richiamo di latte in polvere. Dopo diversi prodotti Nestlè, il Ministero della Salute ha indicato anche 76 lotti relativi ad Aptamil e Mellin, sempre per una potenziale contaminazione micr ... virgilio.it

Buonasera a tutte, volevo chiedere se sapete dirmi quale tipo di latte aptamil è stato ritirato e il numero del lotto - facebook.com facebook

La possibile contaminazione da cerulide ha esteso i richiami di latte per neonati, portando ora Danone a ritirare lotti di Aptamil anche in Svizzera, nell'ambito di una crisi che coinvolge più aziende e ha già causato l'apertura di inchieste in Francia. x.com