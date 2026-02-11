Richiamo di latte in polvere Aptamil e Mellin coinvolge 76 lotti il motivo è sempre la tossina cereulide

Un nuovo richiamo di latte in polvere coinvolge 76 lotti di Aptamil e Mellin. Le aziende hanno deciso di ritirare i prodotti dal mercato dopo aver riscontrato la presenza di tossina cereulide. Si tratta di un richiamo importante che riguarda tanti genitori e bambini, perché si tratta di latte in polvere destinato all’alimentazione infantile. Le autorità hanno avviato i controlli e invitano chiunque abbia acquistato i lotti coinvolti a non consumarli.

Prosegue il richiamo di latte in polvere. Dopo diversi prodotti Nestlè, il Ministero della Salute ha indicato anche 76 lotti relativi ad Aptamil e Mellin, sempre per una potenziale contaminazione microbiologica: in alcune confezioni potrebbe esserci la presenza di cereulide. Si tratta di una tossina batterica prodotta dal Bacillus cereus presente in un olio, che ha scatenato centinaia di richiami in tutta Europa dopo le nuove linee guida EFSA sui limiti di cereulide. I lotti richiamati da Aptamil e Mellin Il Ministero della Salute, venerdì 6 febbraio, ha diffuso 15 richiami relativi a diversi prodotti Aptamil e Mellin.

