L' assessore regionale Magnacca | L' Abruzzo non vuole perdere i suoi giovani talenti

L’Abruzzo si impegna a trattenere i suoi giovani talenti, trasformando la regione in un polo di eccellenza e innovazione. L’assessore Magnacca sottolinea la volontà di creare un ambiente stimolante, dove le competenze possano crescere e contribuire allo sviluppo locale. Una strategia che mira a valorizzare le risorse umane e a promuovere un futuro di opportunità e progresso per l’intera regione.

«L'Abruzzo non vuole perdere i suoi talenti, ma diventare un luogo dove le competenze si coltivano e si valorizzano».Alla prima edizione degli Stati generali dell'economie dei territori in programma a Perugia l'assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, collegata da Pescara in.

