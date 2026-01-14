Assessore Mammi Emilia Romagna | Marca è fiera che cresce così come il settore

L’assessore Mammi dell’Emilia Romagna ha espresso soddisfazione per la crescita della fiera ‘Marca’ e del settore agroalimentare regionale. La regione, nota come la Food Valley italiana, si distingue per la presenza di 44 prodotti Dop e Igp. L’evento rappresenta un momento importante per valorizzare le eccellenze locali e sostenere lo sviluppo del comparto, che continua a rafforzarsi di anno in anno.

Bologna, 14 gen. (Adnkronos) - "Come Regione Emilia Romagna, siamo molto contenti di ospitare la 22.ª edizione di 'Marca', un evento che cresce ogni anno, così come cresce il settore in una regione che è ancora il cuore agroalimentare dell'Italia, la Food Valley, con 44 prodotti Dop e Igp". Lo ha detto Alessio Mammi, assessore all'Agricoltura e Agroalimentare della Regione Emilia Romagna, alla giornata inaugurale dell'edizione 2026 di Marca by BolognaFiere & Adm - Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l'intero ecosistema della Private Label.

Imprese: ass. Mammi (Emilia Romagna), 'Marca può rafforzare dimensione e collaborazione filiere' - "La nostra è una regione che ha le filiere, dalla produzione alla trasformazione fino alla commercializzazione. msn.com

Assessore Mammi guida i lavori delle Regioni Ue sui mercati agricoli - Romagna per l'agricoltura e i rapporti con l'Ue, Alessio Mammi, è stato nominato relatore al Comitato europeo delle Regioni per il parere sull'Organizzazione comune ... iltempo.it

L'assessore regionale Mammi: «Lupi, servono norme per intervenire in modo efficace» x.com

Di rientro da Napoli, poco fa sono stato a Cadelbosco di Sopra, nel reggiano, assieme all’assessore regionale Alessio Mammi e ad oltre cento partecipanti alla cena di autofinanziamento. Abbiamo fatto il punto sul futuro dell’Europa e del nostro Paese. Grazie facebook

